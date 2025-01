USA kehtestas Venemaa energiasektorile seni karmimad sanktsioonid

Need meetmed on „seni kõige olulisemad sanktsioonid Venemaa energiasektori vastu, mis on Kremli sõjamasina suurim tuluallikas“, ütles USA kõrge ametnik ajakirjanikele.

Ametist lahkuv Bideni administratsioon ütles, et sanktsioonid oleksid kasulikuks tööriistaks Trumpi administratsioonile, mis on Bideni Ukraina-strateegiast suuresti distantseerunud.

„Järgmine administratsioon peab tegema otsuse selle kohta, mida nad teha tahavad, kuid me arvame, et see annab neile parema positsiooni, et aidata leida sellest konfliktist õiglast ja jätkusuutlikku rahu,“ ütles teine ​​Bideni administratsiooni kõrge ametnik.