Läänemerel Rügeni saare lähedal triivib manööverdamisvõimetu Venemaa naftatanker

Panama lipu all seilav tanker Eventin on teel Egiptusesse ja veab arvatavasti Venemaalt umbes 99 000 tonni naftat, teatas dpa.

Samuti arvatakse, et laev kuulub Venemaa varilaevastikku, mis koosneb sadadest vananevatest tankeritest.

Varilaevastiku eesmärk on hiilida kõrvale Venemaale kehtestatud sanktsioonidest ja jätkata nafta müügist tulu saamist. Sanktsioonid kehtestati pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Saksa võimud teatasid dpa-le, et laev on veekindel ja ohtu keskkonnale ei ole. Samuti pole ohtu tankeri meeskonnale. Meremehed on laeva pardal ja nende evakueerimine pole vajalik, teatas uudisteagentuur.