Mupo püüab jätkuvalt iga päev „jäneseid“. Karistamisega ollakse üpris leebed

2024. aastal tegi mupo piletita sõidu eest siiski ka 5844 trahviotsust kogusummas 116 826 eurot. Üldjuhul on trahvi suurus 20 eurot. Üldine statistika näitab, et sõiduõiguseta ühissõidukikasutajaid on keskmiselt 5–6%, viitas Põder. Tunamullu olid numbrid samas suurusjärgus. Näiteks 2020. aastal, mil puhkes koroonapuhang ja inimesed liikusid vähem, tehti 3634 trahviotsust kogusummas 72 468 eurot.