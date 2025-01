TÄNAVAKÜSITLUS | Inimesed jätavad Kadriorus president Rüütliga hüvasti. „Eesti Vabariiki ilma temata ei oleks“

Üks naine meenutas, kuidas president Rüütel tuli tema maakonda valge tähe ordeneid jagama. „Ma olin tema kõrval, andsin lilli nendele inimestele, kes neid ordeneid said. Sellest on möödas nüüd 22 aastat,“ rääkis ta. „Eks see vastuvõtt oli algul oli ärev, aga tegelikult oli rahulik,“ meenutas naine toonaseid emotsioone.

„Mulle isiklikult on õige eredam mälestus see, et ta külastas mind ja minu firmat. See on liiga pikk lugu, et seda nüüd rääkida,“ rääkis üks meesterahvas. „Põhiline on ikkagi see, et ta oli kogu eesti rahva president ja tänu temale sai ikkagi Eesti vabaks, Euroopa Liitu ja NATO-sse,“ lisas ta.