Kreml süüdistas Leedut territoriaalsetes nõudmistes Kaliningradi oblastis

„Mis tuleb järgmisena? Raamatute põletamine? Venemaa otsus nimetada ümber Leedu kirjanduse klassikule Kristijonas Donelaitisele pühendatud muuseum on järjekordne vastuvõetamatu katse ajalugu ümber kirjutada. Kuigi Väike-Leedu, mis on nüüd niinimetatud Kaliningradi oblasti osa, vanad elanikud on ammu kadunud, tuleb leedu kultuuri viimaseid märke kaitsta. Ükskõik kui kõvasti Venemaa püüab, ei saa Karaliaučiusest [Kaliningradi leedukeelne nimi] kunagi Kaliningradi!“ kirjutas Nausėda X-is.

„Leedu on meie riigi jaoks ebasõbralik riik, mis on meie riigi suhtes vaenulikult meelestatud, millel on, nagu selgub, territoriaalseid nõudmisi. See õigustab meie sügavaid kartusi ning õigustab praegusi ja tulevasi meetmeid meie riigi julgeoleku tagamiseks,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.