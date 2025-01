Liitlaste kohalolek Läänemerel suureneb. EML Sakala komandör: näitame, et ei lase siin merealal kõike teha

EML Sakala komandör kaptenmajor Meelis Kants rääkis, et ka praeguseks tööks on nad valmistunud ning seda õppinud. Ka saab miinijahtimiseks mõeldud seadmeid kasutada praeguses patrulltegevuses. „Me teeme seda tööd nii hästi, kui vähegi teha saame. Mul on väga tubli meeskond. Jah, meie põhiülesanne on miinijahtimine, aga me saame sama võimekust kasutada ka veealuste objektide vaatamiseks. Mingi asja otsimiseks kasutame sonarit ja selleks, et seda vaadata või pildistada, on meil allveedroonid.“