Tallinna karmid otsused. Üürilepingu lõppemise teate sai ka vähiga rasket võitlust pidav naine

Nii on jäänud teiste seas raskesse olukorda ka Raadiku munitsipaalmaja elanik, kes peab rasket võitlust kolmandasse staadiumi arenenud vähiga. Kuigi ta sai detsembris teate, et tema üürileping lõpeb maikuus, ja on teinud avalduse seda jätkata, ei ole talle siiani keegi vastanud. „Ma ei tea, kuhu ma lähen!“ ütleb murest murtud naine, kes käib keemiaravil, on läbinud mitu operatsiooni ja keda ootavad ees veel uued operatsioonid. Selle kõige kõrval elab ta teadmatuses, mis otsus tema kohta tehakse, kas ja kuidas arvestatakse temaga seni veel elava kahe lapse staatust. Tema ainuke sissetulek on 600-eurone töövõimetoetus.