VIDEO JA FOTOD | Autod ja droonid. Eesti vabatahtlikud sõitsid Ukraina armeele abi viimiseks 2500 kilomeetrit

„Meie peamine eesmärk on aidata Ukrainal sõda võita. Selliste lihtsate FPV-kamikaze-droonide ehitamine ei ole meie kui droonitootja jaoks pikaaegne prioriteet,“ ütles Luha. Ta rõhutas aga, et tagasiside otse rindelt on äärmiselt tähtis: see aitab aru saada, mis praegu töötab ja millised on droonivastaste vahendite võimalused, ning välja selgitada põhiprobleemid ja parimad lahendused.

„Me näeme iga päev meediast videoid selliste droonide rünnakutest. Meie ülesanne on tagada nende kvaliteetne kokkupanek ja töökindlus. Samuti tugevdame me nende kaitset segamise vastu: droonid ei tööta standardsetel raadiosagedustel,“ märkis Luha.

Alates täiemahulisest sissetungist on Mattias Luha Ukrainas töövisiidil käinud üle kümne korra ja KrattWorksi töötajad kokku üle 30 korra. „Eestis ei saa me katsetada paljusid tähtsaid asju, nagu vastupidavus raadioelektroonilise võitluse vahenditele ja side ebastandardsetel sagedustel. Seetõttu tuleb korraldada neid katsetusi Ukrainas,“ selgitas Luha.

„Ukraina võitleb Eesti vabaduse eest. Kui praegu sõlmitakse vaherahu, mis jätab hõivatud territooriumid Venemaa kontrolli alla, on see Venemaa sisuline võit. Nende järgmine samm on kas Balti riigid või Moldova või mõlemad suunad korraga,“ lisas Luha.

Annetused on vähenenud

MTÜ Herojam Slava, mille on asutanud abikaasad Jaanika Merilo ja Jaak Ennuste, korraldab regulaarselt Ukraina sõjaväelaste abistamise kampaaniaid. „Just nende kaudu kogusime heategijatelt raha droonide ja autode jaoks. Peale selle on meil püsisponsorid, kes teevad iga kuu annetuse. Näiteks detsembris saatsime me rindetsooni ja Dnipro piirkonna eakatele kaks tonni jõulukinke,“ rääkis Ennuste.

MTÜ Herojam Slava nimi kõlab sarnaselt skandaalse MTÜ-ga Slava Ukraini, mida juhtis Johanna-Maria Lehtme. Ennuste tunnistas, et pärast skandaali on annetused nende MTÜ-le vähenenud. „Nüüd on annetuste kogumiseks vaja märksa rohkem pingutust. Ennuste sõnul on seda mõjutanud ka sõjaväsimus. „Paljud ei tee Herojam Slaval ja Slava Ukrainil isegi vahet,“ nentis ta.

Ennuste sõnutsi annetatakse erinevaid summasid. Mõni kümneid eurosid, aga on ka neid, kes on annetanud mitu tuhat eurot.