Transpordiamet kehtestas Saare- ja Pärnumaa riigiteedel raskete ilmaolude tõttu erihoolderežiimi

Riigiteed Saare- ja Pärnumaal on varahommikul alanud rohke lumesaju tõttu raskesti läbitavad. Lisaks on lumesaju tõttu keerulised teeolud ka Viljandimaal, Raplamaal, Läänemaal, Jõgevamaal ja Harjumaa lõunaosas. Sadu levib põhja poole ning Harjumaal on prognoosi järgi kõige tihedam sadu täna kell 13-18, aga lumesadu jätkub vahelduva intensiivsusega kuni pühapäevani.