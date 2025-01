Kuidas nutikalt säästa? Prisma langetas jaanuaris üle 200 Xtra toote hinda

Mis on Xtra bränd?

Xtra on Prisma omabränd, mis keskendub taskukohastele, kuid kvaliteetsetele toodetele. Kuigi Xtra tooted on tavaliselt kuni 50% odavamad kui sarnased kaubad, kinnitab Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru, et madal hind ei tähenda kompromissi kvaliteedis. „Xtra tooted valmivad suurte partiidena ja koostöös teiste Põhjamaade ühistutega. Samuti on toodete pakendid lihtsustatud, et vältida ebavajalikke kulusid. Nii saamegi pakkuda tooteid, mis on soodsad, kuid siiski vastutustundlikult toodetud ja usaldusväärse kvaliteediga,“ selgitab Niitaru.