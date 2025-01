Z-blogijad leiavad, et Trumpi valmisolek ühendada USA-ga 2-3 riiki avab uue ajastu – maade ümberjagamise ajastu, mis lammutab vana maailmakorralduse jäänused märksa kiiremini, kui seda teeks Venemaa.

Euroopa Liit, kelle territoorium kavatsetakse ära võtta, on vait kui sukk. Kui midagi sellist oleks öelnud Venemaa president Vladimir Putin, oleks Euroopa Liit ammu kiunuma hakanud, kirjutatakse Venemaal.

Z-blogijad leiavad, et USA on legaliseerinud territooriumide ümberjagamise protsessi ja on valmis seda juhtima. Nüüd tasub oodata Hiina suurt aktiivsust Taiwani suhtes ja Türgi tegevust.

Venemaal usutakse, et USA võib Kanada ja Gröönimaa pärast Ukrainast kui ennast ammendanud projektist loobuda, aga midagi positiivset see Venemaa jaoks perspektiivis siiski kaasa ei too, sest see on otsene pretensioon Arktika ressurssidele. Läänes valmistutakse juba ammu sõjaks põhjas, aga Venemaa ei ole selleks valmis.

Z-blogijad leiavad, et saabub poliitiliste gopnikute ajastu, rahvusvaheline õigus on surnud ja riikide piirid määratakse jõuga – tugevad võtavad nõrkadelt kõik, mis suudavad võtta. Venemaa ülesanne selles protsessis on ellu jääda ja edu saavutada.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada