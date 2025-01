Scholz blokeerib väidetavalt valimiskampaania tõttu Ukrainale abi andmist

Ajakirja Der Spiegel teatel on Saksamaa valitsuses puhkenud vaidlus Saksamaa relvaabi üle Ukrainale. Der Spiegel teatas, et Baerbock ja Pistorius nõuavad täiendava umbes kolme miljardi euro eraldamist enne 23. veebruaril toimuvaid Bundestagi valimisi, aga Scholzi kantsleriamet püüab seda pidurdada, vahendab NTV.

Raha tahetakse kasutada hädavajalike relvasaadetiste finantseerimiseks. See hõlmab muu hulgas kolme õhutõrjepatareid IRIS-T ja laskemoona, õhutõrjesüsteemi Patriot rakette, kümmet ratastel haubitsat ja suurtükiväelaskemoona. Der Spiegeli teatel on see Ukraina kaitseministeeriumi hädavajaliku abi nimekirjas.

Der Spiegel kirjutab sotsiaaldemokraatide (SPD) ringkondadele viidates, et Scholz ei pruugi tahta uusi relvasaadetisi keset valimiskampaaniat teatavaks teha, sest see võib valijaid eemale peletada.

Der Spiegeli teatel on see projekt olnud arutlusel juba nädalaid. Baerbock ja Pistorius hakkasid relvapaketti organiseerima juba enne koalitsiooni lagunemist 2024. aasta novembris. Et see vaatamata keerulisele eelarveolukorrale realiseerida, peab Bundestagi eelarvekomitee heaks kiitma niinimetatud üleplaanilise rahaeralduse, mis on aga ilma kantsleriameti heakskiiduta lootusetu.