Kohalike maksude küsimus seisab. Hartman: ma ei saa lubada, et kevadeks eelnõu vastu võetakse

Mullu pandi ministeeriumis valitsuskabineti jaoks kokku vastav memorandum, kuid kabinetti see veel jõudnud polegi. Ka seaduse väljatöötamiskavatsust veel ei ole, kuigi see pidi valmima eelmise aasta lõpuks.

„Praegu oleme faasis, kus oleme kohalike omavalitsuste ja erinevate partnerorganisatsioonide käest sügisel ära küsinud nende ettepanekud, oleme need ettepanekud läbi töötanud ja omalt poolt teinud ettepanekud valitsusele, milliste teemadega edasi minna,“ ütles Hartman. „Kui valitsus kinnitab ära need ettepanekud, millega edasi töötamisega on ta nõus, siis me vormistame sellest välja seaduse väljatöötamiskavatsuse ja paneme kokku ka seadusemuudatused.“