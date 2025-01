Los Angelese maastikutulekahjude tõttu on antud evakueerimiskorraldus ligi 180 000 inimesele

Eatoni tulekahju: Teine suurim tulekahju, Pasadenast põhja pool. Põlenud ala on üle 4050 hektari. Piirkonnas on teatatud vähemalt viiest surmajuhtumist.

Šerif Robert G. Luna teatel on evakueerimiskorraldus antud 180 000 elanikule ja veel ligi 200 000 elanikule on antud evakuatsioonihoiatus, mis on nõuanne valmistuda kiiresti kodudest lahkumiseks.

Tulekahjudes hukkunute täpne arv ei ole praegu teada, ütles Luna. Viimaste ametlike andmete kohaselt on hukkunud viis inimest. „Ma loodan, et ma eksin, aga ma arvan, et see [hukkunute arv] tõuseb,“ sõnas ta.