Liibanoni parlament valis presidendiks armeeülema Joseph Aouni

Endist presidenti toetas Iraani toetatud rühmitus Hezbollah . Läbirääkimised tema järeltulija üle ei olnud edukad, viimase kahe aasta jooksul on toimunud 12 ebaõnnestunud presidendi valimise katset.

Aoun valiti presidendiks pärast kahte hääletusvooru, teises voorus saavutas ta 99 häält 128-st. See toimus pärast Saudi Araabia ja USA jõulisi jõupingutusi, et koondada toetust Aounile, kes on lähedane mõlema riigi pealinnaga.