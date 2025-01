Kui vaja, siis tsiviilalust merel rünnatakse. Kaitsevägi saab õigusi juurde

„Küllap me oleks ka praegu sekkunud, aga et neid vaidlusi vähem oleks, paneme siseriiklikku õigusesse kirja, et kaitseväel on õigus majandusvetes sekkuda,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur viidates sellele, et Soome eskortis merekaablite lõhkumises kahtlustatava tankeri Eagle S oma vetesse. Nüüd raiutakse see õigus ka seadusesse ja järgmisel neljapäeval viib Pevkur valitsusse eelnõu, mis annab mereväele sabotaaži kahtluse korral suuremad õigused reageerida.