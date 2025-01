VIDEO | Henn Põlluaas liitumisest Isamaaga: „Rahvuskonservatiividel on kõige mõttekam panna seljad kokku“

Detsembris ERK-ist välja astunud Henn Põlluaas sõnas, et Isamaaga liitumine oli kõige loogilisem samm. „Me jagame samu väärtusi,“ lausus Põlluaas „Isamaa, nagu minagi, on rahvuskonservatiiv.“

Suvel pärast EKRE-st välja astumist otsustas Põlluaas uue erakonna loomise kasuks. „Tol hetkel tundus see kõige mõttekam samm, kuid poliitiline reaalsus on muutunud.“ möönis Põlluaas. „Täna on kõige mõttekam panna rahvuskonservatiividel seljad kokku,“ lisas ta.

„Isamaa on tänasele võimuliidule kõige reaalsem alternatiiv, kes oleks võimeline ka valitsusvastustust kandma,“ märkis ta. See on Põlluaasa sõnul oluline, et Eesti poliitikas ja valitsuses toimuksid põhjalikud muutused.

Põlluaas lausus, et plaanib toetada kõiki Isamaa „mõistlikke ja häid“ algatusi. „Neid teemasid on väga palju kuni sinnamaani, et miks me hoiame piiri Venemaaga lahti,“ rääkis ta. „Soome pani kinni ja meil käib iga päev tuhandeid inimesi üle Narva jõe.“

„Loomulikult ka perekondade toetamine selles enneolematus demograafilises kriisis, kus meil on kõigi aegade väikseim sündimus,“ märkis Põlluaas. Tema sõnul on oluline riigi perepoliitika ümber teha.

