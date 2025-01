ÜLEVAADE | Gröönimaa kaalub, kas Trumpi ähvarduste taustal oleks õige aeg iseseisvusreferendumiks

USA tulevase presidendi Donald Trumpi lubadustest Gröönimaa ühel või teisel viisil USA -ga liita räägivad Taani poliitikud nii vähe ja nii kergel toonil kui võimalik. „Me kõik teeksime endale teene, kui oma pulssi natuke rahustaksime,“ kommenteeris sel nädalal Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen. „Mul on Donald Trumpiga kogemusi ja ma tean ka seda, et kõike, mida mõtled, pole vaja öelda.“

Gröönimaa ja Taani valitsusjuhid Múte Bourup Egede ja Mette Frederiksen kinnitasid samuti, et riigipiiride muutmine kõne alla ei tule ning Trumpi kommentaaride tõttu hüsteeriasse minna ei maksa. Sama meelt oli ka kolmapäeval Euroopat külastanud USA välisminister Antony Blinken, kes ütles Pariisis, et Gröönimaad kindlasti hõivama ei hakata ja isegi sel teemal rääkimine on ajaraisk.