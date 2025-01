VIDEO | Karistusseadustik võib muutuda. Pakosta: kaablite lõhkujad jäävad laevast ilma ja lähevad vangi

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) sõnul on praegu on merealuse taristu lõhkumise puhul karistused väikesed, kuna varem on juhtumid olnud seotud õnnetustega. Karistusseadustiku muutmisega peaks saama aga kurjategijaid rohkem heidutada.

„Karistusseadustiku täiendamine tähendab seda, et kes tahaks tulla siia meie asju lõhkuma, me heidutame teda seda tegemast. Ta peab aru saama, et ta jääb laevast ilma, inimesed lähevad vangi ja karistused on ikkagi oluliselt kõrgemad kui nad praegu on,“ ütles Pakosta Delfile.

Sekkumise ja kinnipidamise eest vastutab kaitseministeerium, kes asjaolud täpsustab. „Kui on kinni peetud, siis näiteks me saame laeva maha müüa selle trahvi katteks,“ ütles Pakosta.

Tõstatub ka küsimus, mis saab neist, kes tõesti õnnetul kombel kogemata taristut kahjustavad. Siinkohal soovitab Pakosta kindlasti Eesti meremeestel olla ettevaatlikum. „Tuleb vaadata ikkagi enne sadamast väljasõitu üle, et kas see ankur on ikka kinni,“ ütles ta.

Küll aga justiitsministri sõnul arvestab kohus seda, kui midagi tõepoolest juhtus kogemata. Arvestatakse asjaolusid, kas rikkuja jäi kohe seisma ja tegi igakülgset koostööd.

„Ei ole sellist asja, et kukkus ankur maha ja ei märganud. Loomulikult märkad seda otsekohe, ankur selleks mõeldud ongi, et laev pidurdada,“ ütles Pakosta. „Kui sellega nüüd edasi sõidad, siis millest me räägime?“

Valitsuse pressikonverentsil ütles Pakosta, et ei nähta probleemi karistamiseks ka siis, kui see toimub väljaspool meie territoriaalmerd. Ka siis saaks kurjategijad vahele võtta.

Karistusseadustiku täiendamine plaanitakse jõustada kevadel, enne seda tuleb põhimõtted täpsemalt kokku leppida ning eelnõu kooskõlastusringile saata.

