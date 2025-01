VIDEO | Eelarvest leiti 100 miljonit gaasijaama ehituseks. Michal: minister ei suuda iga rida näpuga ajada

Tagatoas kirjutati täna, et mitmele ministrile tuli 100 miljoni euro riigieelarve rida üllatusena. Michali sõnul ei saa päris nii öelda. „Kahe sarnase nimega meetme vahel olnud segadus,“ nentis ta.

„Valitsusliikmetele üllatusena see ei tulnud, pigem on see taust selles, millest ka tänane Delfi lugu kirjutas, et varasematel aastatel oli teise meetme alt eraldatud raha Eesti Energiale investeeringute tegemiseks,“ ütles Michal. „Selle üle debatt käis ja see raha jäigi eraldamata.“

Michal väitis, et eelarve rida talle endale üllatusena ei tulnud. „Me küsisime rahandusministeeriumi käest uuesti üle, kas ja kuidas see on,“ ütles ta. „Uues eelarves on kenasti kirja pandud, et Eesti Energia omakapitali sissemakseks raha on olemas.“

Rahandusministeeriumi teha on riigieelarve riigikogusse saatmine ning parlament eelmise aasta detsembris ka eelarve vastu võttis. Seda teadmist, et eelarve rida seal eelnõus sees on, tuli aga ka rahandusministril endalgi üle küsida. „Kui me palusime rahandusministril seda kontrollida, siis ta tuli tagasi informatsiooniga, mis vastas tõele nii, et pärast seda küsimust oli ta kursis,“ rääkis Michal.

Peaministri sõnul peab raha eraldamiseks tegemist olema äriprojektiga ehk äriliselt tasuva gaasijaamaga, millel on soojakoormus kas Narvas või kuhuiganes see rajatakse. „Selle korralduse sisu valmistab Eesti Energia ette, rahandusminister tuleb valitsusse ja valitsus siis annab talle mandaadi,“ selgitas ta protsessi.

Edaspidi püütakse selliseid segadusi loomulikult vältida. „Iga rida iga minister kindlasti ei suuda näpuga ajada, aga eelarve selguse mõttes olen öelnud, et eelarve tulevikus peab olema ikkagi märksa lihtsamalt jälgitav kõigile, kes soovivad,“ ütles Michal. „Võtavad selle digitaalselt lahti ja kontrollivad, millised read seal on.“

„Ma ütleks selle loo kokkuvõtteks, et tihtipeale tuleb oma küsimustes täpsem olla ja ilmselt ka vastustes, siis tekib ka vähem segadust,“ ütles peaminister.

