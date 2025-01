Kreml kommenteeris Trumpi Gröönimaa-jutte: Arktika on Venemaa strateegiliste huvide tsoon

„Te teate, et arktiline tsoon on meie rahvuslike huvide, meie strateegiliste huvide tsoon. Me oleme arktilises tsoonis kohal, saame seal olema ka edaspidi. Me oleme huvitatud rahu ja stabiilsuse õhkkonna säilitamisest arktilises tsoonis ning oleme valmis koostööks kõigi maailma riikidega selle rahu ja stabiilsuse nimel igal pool, muu hulgas ka arktilises tsoonis,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Sellised nõudmised, noh, ilmselt on see rohkem Ühendriikide kahepoolsete suhete küsimus Taani ja teiste riikidega. Me jälgimie olukorra sellist küllaltki dramaatilist arengut tähelepanelikult, aga seni, jumal tänatud, avalduste tasemel,“ lisas Peskov.

„Ilmselt võib veel lisada – seal kõlavad Washingtonist erinevad sõnad elanikkonna arvamuse kohta. Euroopa reageerib sellele väga arglikult – on selge, et Trumpi sõnadele on väga hirmus reageerida, mistõttu reageerib Euroopa väga kartlikult, tagasihoidlikult, vaikselt, peaaegu sosinal. Sest kui kõlavad sõnad vajaduse kohta võtta arvesse inimeste arvamust, siis ilmselt tuleb meelde tuletada Vene Föderatsiooni nelja uue regiooni inimeste arvamust ja tuleb üles näidata samasugust austust nende inimeste arvamuse vastu,“ kuulutas Peskov.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada