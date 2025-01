ASUS ROG tutvustab messil CES 2025 uusimaid uuendusi, mis on loodud piiramatu mängupotentsiaali avamiseks

Tähelepanu keskmes olid ka 2025 ROG Strix SCAR 16 / 18 sülearvutid, mis määratlevad uuesti jõudlusstandardid järgmise põlvkonna Intel ® Core™ Ultra 9 protsessoriga 275HX ja NVIDIA GeForce RTX 5090 sülearvuti graafikaprotsessoriga. Seda valikut täiendavad ROG Strix G16 / G18 mudelid , mis ühendavad sujuvalt võimsad spetsifikatsioonid ja elegantse disaini. Need sülearvutid on saadaval AMD Ryzen™ 9 või Intel Core Ultra 9 275HX valikutega ning sobivad ideaalselt AAA mängudeks, sisu loomiseks ja muuks.

Teenäitajaks oli ROG Astral GeForce RTX 50 Series , uhiuus tippklassi graafikakaartide sari, mis on inspireeritud kosmose piiramatust avarusest. Need eliitmängude jaoks loodud kaardid võtsid keskse koha, demonstreerides graafika jõudluse uusi kõrgusi oma erakordse jahutuse, stabiilsuse ja võimsusega. Äsja turule toodud toodete hulka kuuluvad ROG Astral GeForce RTX 5090 ja 5080, ROG Astral LC GeForce RTX 5090 ning ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti ja 5070 laiendatud ROG Strixi portfellist.

LAS VEGAS, 6. jaanuar 2025 — ASUS Republic of Gamers (ROG) avalikustas täna oma murrangulise mängutehnoloogia tooteseeria üritusel Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare, mis toimus CES 2025 virtuaalüritusena. Selle aasta kollektsioon, mis hõlmab ROG Labi vaimu, kus innovatsioon määratleb uuesti, mis on mängus võimalik. Tipptasemel graafikakaartide, sülearvutite, mini-arvutite, lauaarvutite, monitoride, ruuterite ja väliste graafikaprotsessoritega tooted on hoolikalt välja töötatud, et avada iga mängija täielik potentsiaal, nihutades võimsuse ja jõudluse piire nagu ei kunagi varem.

ROG Astral GeForce RTX 50 Series on ROG uusim tippklassi graafikakaartide põlvkond, mis on loodud pakkuma erakordset jõudlust ja jahutust, aidates samal ajal luua tipptasemel mänguriistvara uut standardit. See tuleb turule ASUS GeForce RTX 50 seerias, milles on veel ROG Astral GeForce RTX 5090 ja 5080, vedelikjahutusega ROG Astral LC GeForce RTX 5090 ning ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti ja 5070.

2025 ROG Strix SCAR 16 / 18 südameks on Intel Core Ultra 9 protsessor 275HX, millel on kuni 24 tuuma ja 32 lõime, mis suudavad saavutada muljetavaldava TDP taseme 65 W võimsate mängude jaoks. NVIDIA GeForce RTX 5090 sülearvuti GPU saavutab kuni 175 W TGP ja MUX-lüliti ning NVIDIA Advanced Optimusega on need sülearvutid loodud kõige nõudlikumate AAA mängude, suure jõudlusega rakenduste ja intensiivse multitegumtöö jaoks.

ROG Strix G16 / G18 on loodud meeskondade ühendamiseks ja mängukogemuste täiustamiseks, pakkudes kiiret AAA mängude jõudlust ja sujuvat sisuloomet, mida toetab AMD Ryzen 9 9955HX (G614), AMD Ryzen 9 9955HX3D (G814) või Intel Core Ultra 9 protsessor 275HX (G615/815). NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti või 5070 sülearvuti GPU toel pakuvad need seadmed võrratut jõudlust ja hämmastavat graafikat. Kuni 32 GB DDR5 5600 MHz RAM-iga tagavad need sujuva multitegumtöö ja ressursimahukate rakenduste tõhusa käsitsemise. Täiustatud Tri-Fan-tehnoloogia, täislaiuses jahutusradiaator ja täisringikujulised ventilatsiooniavad pakuvad erakordset termilist juhtimist, mis võimaldab kasutajatel säilitada tipptasemel jõudlust intensiivsete mängude ajal.

Zephyrus G14-l on hämmastav ROG Nebula OLED-ekraan 3K 120 Hz värskendussageduse ja 0,2 ms reageerimisajaga, samas kui G16-l on 2.5K ROG Nebula OLED-ekraan 240 Hz värskendussageduse ja sarnase reageerimisajaga, mõlemad pakuvad 100% DCI-P3 värvikatvust elava visuaali jaoks. Mõlemad mudelid toetavad NVIDIA G-SYNC ® -i ülisujuva ja värinavaba mängu jaoks.

ROG Zephyrus G14/G16 on parim valik mängijatele ja loojatele, kes soovivad kaasaskantavust, ohverdamata jõudlust. Need sülearvutid on valmistatud CNC-masintöödeldud alumiiniumist raamiga, mis tasakaalustab kerget disaini ja konstruktsiooni vastupidavust. Need on varustatud uusima Intel Core Ultra 9 protsessoriga 285H või AMD Ryzen AI 7 350/Ryzen AI 9 HX 370 protsessoritega ning NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti või 5070 sülearvuti GPU-ga, mis tagab optimaalse mängimise ja multitegumtöö liikvel olles.

AMD-toega Strix G614/814-l on unikaalsed ROG pikselmustrid koos ilusate klahvikorkide ja hingedega, mis suurendavad vastupidavust ja visuaalset atraktiivsust. Samal ajal on Inteliga varustatud G615/815 mudelitel täisringikujuline Aura RGB-valgustus, mis lisab dünaamilist elegantsi. Pilkupüüdvates toonides Volt Green ja Eclipse Gray on 2025 ROG Strix G seeria disainitud peegeldama iga mängija isikupära.

Mõlemad mudelid on varustatud kahe PCIe Gen 4.0 SSD pesaga ja on loodud tulevikukindlaks, Inteli versioonidega, mis toetavad PCIe Gen 5 mõlemas pesas (AMD mudelitel ühes), võimaldades sujuvat salvestusruumi uuendamist. Kohandatavate kiirklahvidega kiireks juurdepääsuks olulistele funktsioonidele annab ROG Strix G16/G18 mängijatele võimaluse võita.

Tipptasemel jõudluse säilitamiseks intensiivsete mängude ajal sisaldab Zephyrus-seeria täiustatud jahutussüsteemi, mis hõlmab teise põlvkonna Arc Flow ventilaatoreid, kusjuures G16 saab kasu aurukambritest ja G14 kasutab tugevaid soojustorusid. Need ülimalt õhukesed sülearvutid, mis kaaluvad vaid 1,5 kg G14 puhul ja 1,85 kg G16 puhul ning mille maksimaalne paksus on 1,59 cm ja 1,49 cm, on ülimalt kaasaskantavad. Neil on ka Slash Lighting ja need on saadaval stiilsetes Platinum White ja Eclipse Gray värvivalikutes, mis annavad julge visuaalse efekti.

Peale selle on Zephyrus G14 Copilot+ PC, mis kajastab ROGi pühendumust tehisintellektil põhinevate funktsioonide integreerimiseks, mis täiustavad multitegumtööd ja toetavad mänge. See hõlmab selliseid tööriistu nagu Microsoft Copilot parema tootlikkuse saavutamiseks ja NVIDIA DLSS mängude optimeeritud jõudluse tagamiseks. ROG Zephyrus G14/G16, millel on palju sisend-/väljundporte, muuhulgas DisplayPort 2.1 ja 100 W toite edastamine USB-C kaudu, on võimas ja mitmekülgne, muutes need ideaalseteks kaaslasteks nii mängijatele kui ka loojatele.

ROG Flow Z13: kaks-ühes mänguseadmete uus tase

2025 ROG Flow Z13 on mitmekülgne kaks-ühes mänguritele mõeldud tahvelarvuti, mis ühendab endas kaasaskantavuse ja suurepärase jõudluse. See on ehitatud täiesti uuele, ülimalt võimsale AMD Ryzen AI Max+ 395-le koos Radeon 8060S graafikaga, mis integreerib lauaarvuti klassi CPU, RDNA 3.5 GPU ja spetsiaalse NPU ühte stantsi. 50 TOPSi NPU arvutusvõimsega Flow Z13 on ka võimekas AI-arvuti, pakkudes täiustatud Copilot+ PC kogemust tänu oma tipptasemel NPU tuumadele. See uuenduslik kiibil põhinev disain pakub silmapaistvat jõudlust ja energiatõhusust, muutes selle ideaalseks kompaktse 13-tollise tahvelarvuti vormiteguri jaoks. Ühtse mäluarhitektuuri toel saavad mängijad oodata kiiret juurdepääsu nii CPU kui ka GPU toele, parandades jõudlust ja reaktiivsust.