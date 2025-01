Armeenia valitsus kiitis heaks EL-i astumise algatamise seaduseelnõu

Armeenia välisminister Ararat Mirzojan ütles eelnõu esitledes, et see esitatakse arutamiseks parlamendile, ja tegi valitsusele ettepaneku väljendada selle kohta pooldavat seisukohta, vahendab Meduza.

Mirzojani sõnul on viimastel aastatel Armeenia ja Euroopa Liidu vahel kujunenud küllaltki intensiivsed ja dünaamilised suhted. Ta märkis, et Euroopa Liit on väljendanud Armeeniale poliitilist toetust ja valmisolekut toetada Armeenia majanduslikku vastupidavust.