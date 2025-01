Rikkad ja ilusad pagevad. Ränk maastikupõleng söestab Los Angelest ja Hollywoodi

California osariigis Los Angelese maakonnas kontrolli alt väljunud maastikutulekahjud jõudsid sel nädalal tihedalt asustatud piirkondadesse. Suurim häving tabas Santa Monica ja Malibu lähistel asuvat Pacific Palisadese elurajooni, kus elab enamasti rikkam rahvas ja ka meelelahutustööstusega seotud inimesed. Kinnisvara mediaanhind on seal 4,5 miljonit dollarit, vahendab Reuters.

Kümnete tuhandete põgenike seas olid näiteks California kunagise kuberneri Arnold Schwarzeneggeri eksabikaasa Maria Shriver ja näitleja Jamie Lee Curtis. „Kõik on kadunud, kogu meie naabruskond, meie restoranid,“ märkis Shriver. Näitleja Mark Hamill tõdes, et perega Malibu piirkonnast kiirteele jõudmise ajaks olid maantee mõlemad pooled leekides. Oma kodu leekidele kaotamist on kinnitanud näiteks seltskonnatäht Paris Hilton ja näitleja Billy Crystal.