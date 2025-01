CNN: Taani kardab, et Trumpil on Gröönimaa asjus tõsi taga

Taani ametnikud ütlesid CNN-ile, et USA presidendiks valitud Donald Trumpi liitlased ja nõuandjad on neid hoiatanud, et Trumpil on Gröönimaa äraostmisega tõsi taga ja Taanis kaalutakse nüüd hoolikalt, kuidas vastata nii, et mitte tekitada suurt tüli USA-ga.