Oma viimase sõna sai öelda Gavrilin (58). „Austatud kohus. Jumal näeb, et ma ei tahtnud seda teha. Mul on südamest kahju, aga mis on tehtud, see on tehtud. Tagasi pöörata ei saa,“ lausus ta. „Inimene oleks elus, kui politsei oleks kohale tulnud. Öeldi konkreetselt, et ei tulda. Aga ma ei õigusta, olen süüdi ja valmis karistust kandma.“