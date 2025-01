Erisaadik Kellogg: Trump tahab sõja Ukrainas lõpetada saja päevaga

„See on sõda, mis peab lõppema ja ma arvan, et ta suudab seda teha lähiajal,“ ütles Kellogg intervjuus, vahendab The Kyiv Independent.

Kelloggi sõnul tähendab „lähiajal“ sadat päeva inauguratsioonist. Kelloggi sõnul on Trumpil selleks ajaks lahenduse vahendamisele kaasaaitamine tema isiklik ja professionaalne eesmärk.

„Inimesed peavad aru saama, et ta ei kavatse Putinile ega venelastele midagi anda, ta püüab hoopis päästa Ukraina ja päästa nende suveräänsuse,“ ütles Kellogg. „Ja ta kavatseb kindlustada, et see on õiglane ja aus.“

Kellogg kiitis Trumpi tema valmisoleku eest kohtuda Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja ütles, et president Joe Bideni keeldumine Putiniga töötamast, on tema suurim viga. Kellogg ütles, et Trump hakkab tegema tööd, et leida nii Putinit kui ka Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid rahuldav lahendus.

Kellogg ei rääkinud potentsiaalse rahukokkuleppe detailidest.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada