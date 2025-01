VIDEO ja KAART | Los Angelese tulekahjudes on hukkunud vähemalt viis inimest ja põlenud üle 2000 hoone

Põhilisi tulekahjusid on neli:

false

Hävinud või kahjustada saanud on üle 2000 elamu, ärihoone ja muu ehitise ning vähemalt viis inimest on hukkunud. Tegemist on ühe hävitavama tuletormiga, mida selle piirkonna inimesed mäletavad, märgib LA Times.