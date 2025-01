President Arnold Rüütel saadetakse Estonia kontserdisaalist ära kahe uue heliteosega

Laupäeval 11. jaanuaril kell 9.00 peatub president Arnold Rüütli sark Toompeal. Kuberneri aias toimub päikesetõusul mälestushetk, kus hümni saatel heisatakse Pika Hermanni torni leinalipp, loetakse katkendeid president Rüütli viimasest kõnest Vabariigi Presidendina Riigikogus ning lahkunud riigipea auks ja mälestuseks kõlab Eesti Meestelaulu Seltsi ühendkoori ja Eesti Sõjaväeorkestri esituses muusika. Üles on rivistatud Kaitseliidu liputoimkonnad ning Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütarde ühendüksus. Toompealt liigub president Rüütli sark Eesti Sõjaväeorkestri leinatrummide järel matusekolonnis Estoniasse. Teda saadavad Kaitseliidu liputoimkonnad.Keskpäeval algab president Arnold Rüütli ärasaatmistseremoonia Estonia kontserdisaalis. Kuna saalis on kohtade arv piiratud, on juurdepääs sinna vaid kutsutud külalistele. Kõnelevad Vabariigi President Alar Karis, Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma, Estonia Seltsi auliige Arne Mikk, 20. Augusti Klubi liige Rein Veidemann. Lahkunu eest loeb hingepalve Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus. Laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, Celia Roose, Jarek Kasar, Heldur Harry Põlda (RO Estonia), Piret Aidulo. Juhatavad Tõnu Kaljuste, Olari Elts ja Mikk Üleoja. President Rüütli ärasaatmiseks on kirjutanud heliteosed Tõnu Kõrvits ja Pärt Uusberg. Kell 13.20 helisevad president Rüütli mälestuseks kirikukellad üle terve Eesti. Matusekolonn liigub Estoniast Kadriorgu presidendi kantselei juurde. Austusavaldusena president Arnold Rüütlile teevad ülelennu NATO õhuturvet teostavad Hollandi kuningliku õhuväe lennukid F-35. NATO lennukite ülelend saadab president Rüütli sarka teekonnal mööda Weizenbergi tänavat.