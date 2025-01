Eestis lubatud kasiinod on kogumas populaarsust

Üks märkimisväärsemaid näiteid Eesti tehnoloogiasaavutustest on kindlasti Skype, mis revolutsiooniliselt muutis inimeste suhtlemisviise üle maailma. Selle videosuhtlusplatvormi arendamises mängisid võtmerolli eestlased Ahti Heinla, Priit Kasesalu ja Jaan Tallinn. Skype’i edu avas ukse järgmistele Eesti tehnoloogiaettevõtetele ning näitas maailmale, et ka väikeriigist võib tulla globaalse mõjuga lahendusi.

Meelelahutusmaailmas aga järgitakse Eestit kui eeskujulikku hasartmängude reguleerijat, kes järgib heatavalikkust, kuid reguleerib antud tööstusharu seadustele vastavalt. Kohalikul turul väljastab hasartmängusaitidele litsentse Maksu- ja Tolliamet. Eestis lubatud online kasiinod on reguleeritud ning see tekitab mängijates usaldusväärsust ning loob sidet kasutaja ja teenusepakkuja vahel.

Tänavu on turule tulnud ligi 20 uut kasiinot, mis oma populaarsuselt on tõusuteel samale tasemele kui teised varasemalt loodud kasiinod. Mis aga kasvatab Eestis lubatud kasiinode populaarsust ning miks meelitavad kasiino pakkumised enim uusi kasutajaid?

Kättesaadavus

Kasiinode veebisaidid on Eestis hästi kättesaadavad ning siin ei piirata riiklikult neile ligipääsu. Uute mängude avastamine on tehtud kiireks ja mugavaks ning eriti siis, kui teenusepakkujal on olemas ka vastav mobiilirakendus. Kuna paljud inimesed hindavad enim võimalusi tegeleda meelelahutusega kodunt lahkumata, siis internetikasiinod on selleks ideaalne lahendus.

Mitmekesine mängude valik

Eestis lubatud netikasiinod pakuvad hetkel mitmekülgset mängude valikut ning meelitavad seega endale juurde pidevalt uusi mängijaid. Paljud lubatud kasiinod lisavad pidevalt enda saitidele uusi mänge ning vahva on teada, et nende loomisel on palju abiks olnud ka Eesti mängude arendajad. Neist üks tuntumaid on PlayTech.

Turvaline mängukeskkond