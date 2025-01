TAGATUBA | Üllatus! Valitsus avastas riigieelarvest 100 miljonit eurot, millest nad teadlikud polnud

Teeb ju meele heaks, kui leiad kappi pandud pükste taskust või riiulisse asetatud raamatu vahelt sinna ununenud raha. Justkui lotovõit. Selgub, et sellised üllatused on võimalikud ka riigi rahanduses. Riigieelarves, mis pandi kokku mullu suvel ning võeti vastu sügisel, leidus 100 miljonit eurot, mille olemasolust polnud Tagatoaga rääkinud valitsuse liikmed aastavahetuse seisuga ehk eelarveaasta alates veel teadlikud. Seda kuuleme kõigi parteide esindajatelt, kuigi rahandusminister Jürgen Ligi parteikaaslased püüavad jääda diplomaatiliseks ja proovivad vältida hüpoteesi otsesõnu kinnitamist. Mitu allikat teavad aga rääkida, et kõnealuse 100 miljoni euro leidumine eelarves oli üllatus isegi peaminister Kristen Michalile.