Taani: Gröönimaa võib saada iseseisvaks, kuid mitte USA osaks

Gröönimaa on olnud 600 aastat Taani osa, kuigi selle 57 000 elanikku reguleerivad oma siseasju ise. Peaminister Mute Egede juhitav valitsus on võtnud eesmärgiks lõpliku iseseisvuse.

„Me tunnistame täielikult, et Gröönimaal on omad ambitsioonid,“ ütles Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen. Samas märkis ta, et kui Gröönimaa ambitsioonid realiseeruvad ja saar saab iseseisvaks, on siiski ebatõenäoline, et sellest saab USA osa.