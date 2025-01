Eesti 200 reiting on rekordmadal. Aseesimees: lähme KOV valimistele täisraha eest ja oma nimekirjadega

Eesti 200 aseesimees Aleksei Jašin sõnas, et erakonnal on plaan minna „täisraha eest“ tegema võimalikult tugevat tulemust võimalikult paljudes omavalitsustes. „Ei ole arusaama, et paneks ühe teise või kolmanda erakonnaga või valimisliiduga leivad ühte kappi.“