Korgijoogi-kiirtestid on Tallinna ööeluasutuste klientidele veel võõrad

Ööklubi Club Hollywood juhataja Rauno Otsepp rääkis, et teavitusi, kus kellegi joogi sisse on korgijooki pandud, jõuab klubi töötajateni viimasel ajal väga harva. „Kiirtestide jagamise algusest ei ole selles suhtes midagi muutunud. Varem on kahtlustustest teavitatud rohkem,“ sõnas Otsepp. Ta möönis, et GHB-kiirteste ei osata veel küsima tulla. „Baaritöötaja pigem ise soovitab ja tutvustab,“ ütles ta.

Ööklubi D3 juht Anton Must sõnas, et detsembri jooksul ei käinud klubis ükski klient testi küsimas. „Testid on meil majas olemas ning vastav info on igal pool nähtav,“ märkis ta. Must rääkis, et D3-s on teadaolevalt ainult paar korda aastas esinenud juhtumeid, kus kahtlustatakse korgijoogi tarvitamist. Seejuures pole nad ka GHB-kiirtestide jagamise algusest saati teavitamise sageduses märkimisväärset muutust märganud.