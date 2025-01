Aserbaidžaani president Äliyev ähvardas Armeeniat

Äliyev kutsus kohalikele kanalitele antud intervjuus Prantsusmaad ja teisi riike üles lõpetama relvade tarnimine Armeeniale ja võtma tagasi juba tarnitud relvad. „Armeenia relvastamine toob lihtsalt kaasa uusi pingeid. Me ei taha seda. Me tahame rahu,“ ütles ta.

„Armeenia on tegelikult ohuallikas piirkonnale. Iseseisev Armeenia riik on tegelikult fašistlik riik,“ väitis Äliyev. Ta lisas, et Aserbaidžaanil ei pruugi olla muud valikut, kui hävitada naaberriigi „fašistlik“ ideoloogia.