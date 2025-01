Keit Kasemets võttis peaminister Kristen Michali ettepaneku vastu ja tõuseb riigisekretäri kohale

Kasemets kohtus eile pärastlõunal peaministriga, et arutada Michali ettepanekut.

„Rääkisime peaministriga tema visioonist Eestile, ootustest riigisekretärile ja Riigikantseleile. Visioon on mulle sümpaatne, rohkem vabadusi inimestele ja ettevõtetele, vähem riigi sekkumist ja regulatsioone. Ootused riigisekretärile on kiirendada vajalikke reforme avalikus sektoris, et aidata kaasa majanduskasvule ja parema ettevõtluskeskkonna loomisele. Loomulikult ka Eesti julgeolu tagamine ja üha sagenevatele hübriidrünnakutele vastu seismine,“ ütles Kasemets.

Ta lisas, et otsustas peaministri pakkumise vastu võtta. „Valitsuse töö toetamisega olen tegelenud oma karjääri jooksul kaugelt rohkem kui Kliimaministeeriumi teemadega. Olen töötanud üle 10 aasta Riigikantselei võtmekohtadel EL sekretariaadi juhi ja strateegiadirektorina koos nelja peaministriga - Laar, Kallas, Parts, Ansip. OECDs töötades olen nõustanud kümneid valitsusi OECD riikides ja mujal, kuidas valitsuse tööd paremini korraldada,“ märkis ta.

„Mul ei ole kahtlust, et saan riigisekretäri tööga hästi hakkama ning arendan riigikantseleid nii, et see suudab veel paremini toetada ministritele olulisi reforme ja olla avaliku sektori muutuste eestvedaja,“ lisas Kasemets. „Üldiselt on Eesti avalikus sektoris asjad hästi aga regulatsioonid ja tihtilugu avalik sektor ise on läinud liiga vohama. Muutunud ettevõtjatele ja inimestele liiga koormavaks ja takistavaks. Asja tuleb ajada lihtsamalt ja kiiremini.“

Kasemets lisas, et ühegi erakonnaga pole tal plaanis liituda ei praegu ega ka tulevikus. „Sama käib valimistel kandideerimise kohta. Tugev ja sõltumatu avalik teenistus on olnud Eesti edu aluseks aastaid, soovin seda väärtust hoida ja arendada. Eesti vajab avalikus sektoris tugevaid tippjuhte,“ ütles ta.

Juriidilise kõrghariduse nõude kaotamises probleemi ei näe