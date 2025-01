Ekspert Trumpi pressikonverentsil öeldust: kõike ei pea sõna-sõnalt võtma, see käib tema ametiaja juurde

Alla kahe nädala pärast USA presidendiks saav Donald Trump andis eile pressikonverentsi, kus sõnas nii mõndagi kummalist. Näiteks ei välistanud Trump võimalust, et USA kasutab Panama kanali või Gröönimaa hõivamiseks sõjalist või majanduslikku jõudu. Samuti märkis ta, et NATO võiks oma kaitsele kulutada viis protsenti SKP-st, Kanadast võiks saada USA osariik ning et ta mõistab Venemaa seisukohta, et Ukraina ei tohiks kuuluda NATO-sse.

Ekspert Helga Kalm arvas, et Trumpi öeldut ei tasuks alati sõna-sõnalt võtta. „Ma ütleks, et pressikonverentsil oli pigem rida asju, mis talle muret tekitavad, aga nii otseselt ma ei võtaks, et [kaitsekulutused] peavadki olema viis protsenti SKP-st või et ta läheb ja võtab sõjalisel teel kanali üle. Ma arvan, et kõigis nendes asjades on nüansid,“ selgitas ta.