USA miljardärid koonduvad uue võimu ümber. Trumpi ametiaja avapidu tuleb ajaloo kõige kallim

Suurärimees Elon Musk on USA tulevasele presidendile Donald Trumpile truudust vandunud miljardäridest kõige rikkam, häälekam ja skandaalsem, ent ta pole kaugeltki ainus. Detsembris ja jaanuaris on uue võimu saabumise eel lojaalsust näidanud veel mitu nimekat tehnoloogiaettevõtjat.

Trumpi 20. jaanuaril toimuva ametisse astumise korraldamiseks on miljon dollarit eraldanud nii Apple’i, OpenAI, Amazoni kui ka Meta juhid. Nii nagu Musk on osa neist varem Trumpiga pahuksis olnud ning nad soovivad seda nüüd minevikku jätta. Praegu eristub teistest eelkõige Microsoft, mis toetas Bideni pidu 337 500 dollariga, kuid pole Trumpi toetamisest veel teatanud. Samas aega veel on. Praeguseks on peo korraldamiseks annetatud juba üle 150 miljoni dollari, mis ületab senise rekordi ligi kolmandiku võrra.



Loetelu tähtsamatest annetajatest saab näha pärast maksumüüri.