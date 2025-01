Rootsi ja Taani vahelises Kattegati väinas tegi ringe kaks Vene laeva

Rootsi rannikuvalve teatel olid laevad Taani vetes. Mereliikluse radari andmed näitavad, et laevad tegid Kattegati väinas väikesel alal ringe alates vähemalt esmaspäeva õhtust. Miks need laevad seal olid, ei ole teada.

Pärast Läänemeres mitme merekaabli purunemist on nii Rootsi kui ka Taani võimud suurendanud laevade jälgimist. Rootsi rannikuvalve kinnitas, et see on näide sellise asja kohta, mille suhtes ollakse eriti valvel.