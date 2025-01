Soome võimud leidsid Eagle S-il nii suuri puudusi, et seda ei lubata liikuma

Traficomi inspektorid leidsid Eagle S-i kontrollimise käigus 32 puudust, millest kolm on nii rängad, et nende tõttu ei lubata laeva liikuma. Puudusi on laeva tuleohutuses, navigeerimisseadmes ja pumbaruumi ventilatsioonis, vahendab Yle Uutiset.

Traficomi merendusvaldkonna juhi Sanna Sonnineni sõnul on laeval selliseid puudusi, et selle käitamine enne nende kõrvaldamist on keelatud. Puuduste kõrvaldamine nõuab välist abi ja võtab aega, lisas Sonninen.

Puudusi on ka meeskonna eluruumides ja juhendamises, elektriohutuses ning laeva üldises hooldamises.

Sonnineni sõnul oleks ka üks kolmest tõsisest puudusest viinud laeva peatamiseni.

Laeva omanikku on kontrolli tulemustest teavitatud.

„Nad hakkavad nüüd kavandama tegevust olukorra parandamiseks,“ ütles Sonninen pressikonverentsil.

Enne kui laev võib Soomest lahkuda, peab meeskond näitama, et puudused on kõrvaldatud või on esitatud nende viivitamatu kõrvaldamise plaan.

Vähemalt osa puudusi ei saa kõrvaldada Soomes. Sonnineni sõnul ei saa kõiki puudusi tingimata kõrvaldada laeva praeguses seisukohas, vaid seda võib olla vaja mujale remonti viia.

Traficomi hinnangul ei kujuta laev endast praegu keskkonnaohtu, aga seda ei ole siiski ehitatud talviste tingimuste jaoks.

„Kui sel ajal, kui alus siin on, tekib jää, lahendatakse kaitsmine siis ohutult selles olukorras,“ ütles Sonninen.

Sonnineni sõnul toimus kontrollimine osapoolte vahel heas teineteisemõistmises.

Laeval on 24 inimest ja keegi ei ole sellelt lahkunud. Sonninen rõhutas, et Traficomi kontroll ei olnud kuidagi seotud laeva meeskonnaliikmete vastaste kuriteokahtlustega. Laeva kontrolliti Soomes, sest sellel on teatud riskiprofiil.

„Tegemist on tankeriga, millel on teatud vanus. Ka ilma selleta, et see oleks kaablite lõhkumises kahtlustatav, oleks sellele tehtud laiendatud sadamariigikontroll,“ ütles Sonninen.

Sonninen ütles, et paljud laevad kaotavad erinevatel põhjustel ankruid. Ühe ankru puudumine ei takista tingimata laeva merel liikumist.