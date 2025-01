Haridusministeerium saatis kooskõlastusringile põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, millega kehtestatakse karjäärimudel

„Koolijuhtimine mõjutab otseselt nii õpetajate töötingimusi kui ka õpilaste õpitulemusi, seetõttu ongi vaja süsteemselt juhtide arengut toetada ning nende tööd tagasisidestada. Õpetajate karjäärimudel on aga samm edasi õpetajaameti väärtustamisel ja töötingimuste parandamisel,“ selgitas minister. Kallas loodab, et muudatused toovad kooli õpetajaid juurde, sest edaspidi on võimalik ka varasemalt pedagoogilise hariduse omandanutel õpetajaametisse asuda ning samuti hakkavad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastama doktorikraadi omanikud.

Hetkel puudub õpetaja karjäärimudel ning kõikidele õpetajatele kehtib sama riiklik töötasu alammäär. Seadusemuudatus tagab nii neile, kes on küll õpetajakoolituse läbinud, aga erialal töötanud ei ole, kui ka neile, kel olemas doktorikraad, võimaluse kvalifikatsiooninõuetele vastavana ametisse asuda. Ministeeriumi sõnul on oluline, et see teekond oleks võimalikult sujuv ja ametisse asumisel ei oleks kitsendusi. Seetõttu kaotatakse praegune nõue, mille kohaselt pidi enne 2013. aasta 1. septembrit pedagoogilise keskeri- või kõrghariduse omandanud isik olema ka õpetajana töötanud enne nimetatud kuupäeva.