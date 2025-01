Kuidas rahastada kodu renoveerimist

Kogu raha renoveerimiseks

Kõige ilmsem viis renoveerimist rahastada on säästmine. Sellel meetodil on mitmeid eeliseid: sul ei teki võlga ega maksa intresse. Samuti annab see rahalise kontrolli, kuna tegutsed vaid selle eelarvega, mille oled kogunud, vältides üle kulutamist.

Säästmist saab tõhusamaks muuta, kui esmalt koostad realistliku eelarve renoveerimisele. Seejärel pane iga kuu kõrvale kindel summa. Soovitav on avada eraldi hoiukonto, et hoida säästud teistest vahenditest eraldi. Kuigi säästmine on ideaalne, võib see olla aeganõudev. Suuremate projektide, nagu näiteks uue köögi puhul, on kogu summa ette kogumine tihti keeruline.

Kasuta toetusi ja programme

Eestis on saadaval erinevaid toetusi ja programme, eriti kui investeerid oma kodu energiatõhususe parandamisse. Näiteks saab taotleda toetusi soojuspumpadele, katuse soojustamisele või päikesepaneelidele. Mitmed omavalitsused pakuvad ka piirkondlikke toetusi.

Tasub uurida, millised võimalused on saadaval sinu elukohas. Toetuste kombineerimine teiste rahastusvõimalustega on nutikas viis kulude vähendamiseks.

Kasuta kodu väärtuse tõusu

Kui sinu kodul on märkimisväärne turuväärtuse kasv ehk ülejääk, saad seda kasutada renoveerimise rahastamiseks. Seda saab teha näiteks teise hüpoteegi vormistamise teel, mis võimaldab raha laenata madalama intressimääraga.

Alternatiivina võib kaaluda olemasoleva hüpoteegi suurendamist, mis on tihti soodsam kui uue laenu võtmine. Kuid pea meeles, et see toob kaasa suuremad igakuised hüpoteegimaksed.

Laen renoveerimiseks

Kui sul ei ole sääste või soovid remondiga varem alustada, võib laen olla sobiv valik. See on paindlik viis renoveerimist rahastada, eriti väiksemate ja keskmise suurusega projektide puhul.

Suurim eelis on see, et saad kohe renoveerimisega alustada. Samuti on mugav, et kulud jaotuvad pikema perioodi peale. Kodu renoveerimiseks sobivad erinevad laenud, näiteks väikelaen või krediidiliin. Kui otsustad laenu võtta, uuri hoolikalt intresse ja tingimusi.