Prantsusmaa hoiatas Trumpi EL-i suveräänsete piiride ähvardamise eest

„Ei ole küsimustki, et EL laseks teistel maailma riikidel, kes iganes nad ei oleks, rünnata oma suveräänseid piire,“ ütles Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot raadiojaamale France Inter, vahendab AFP.

Barrot lisas, et kuigi ta ei usu, et USA Gröönimaale sisse tungib, „oleme me jõudnud ajastusse, kus naaseb tugevama õigus“.