Kes kontrollib? Keila prügikäki üle peaks järelevalvet tegema justiits- või rahandusministeerium

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada korraldatud jäätmevedu, aga riigihangete üksikasjades suunab kliimaministeerium kohalikke omavalitsusi konsultatsioonile hoopis rahandusministeeriumiga, selgitas kliimaministeeriumi nõunik Kadri Laube. „Juhul, kui õigusakti või lepingut ei ole järgitud, siis sõltuvalt rikkumise asjaoludest teeb järelevalvet justiitsministeerium või rahandusministeerium,“ sõnas ta.

Taristuminister Vladimir Svet aga tõi Keila prügikäki esile kui näite, kuidas praegune jäätmeveosüsteem on ajale jalgu jäänud. „Just seepärast tegeleme jäätmereformi ettevalmistamisega. Konkurentsiameti hinnangul on jäätmeveoturul konkurents kadumas. Võrdluseks, kui Soomes on umbes 150 jäätmeveoettevõtet, siis Eestis ainult viis, kellest kaks tegutsevad vahelduva eduga üle riigi ning igal teisel jäätmeveohankel osaleb vaid üks pakkuja. Keila linn sattus väljapääsmatusse olukorda, kus hinda ja teisi teenuse tingimusi dikteerib monopoolne turg,“ sõnas Svet.