Meta kõrvaldas Trumpile meeldimiseks Facebookist ja Instagramist faktikontrolli

Kolmanda osapoole faktikontrolli asendamine kasutajate kirjutatud „kogukonnasõnumitega“ sarnaselt Elon Muski X-ile on värskeim näide selle kohta, kuidas meediaettevõte astub samme tulevasele administratsioonile meeldimiseks. Kõik see juhtus täpselt neli aastat pärast seda, kui Zuckerberg pani Trumpi oma platvormidel pärast 2021. aasta 6. jaanuari Kapitooliumi ründamist keelu alla, vahendab Associated Press.

Zuckerberg on olnud Trumpi ja tema liitlaste sihtmärgiks alates sellest, kui ta annetas 400 miljonit dollarit, et aidata kohalikel ametnikel 2020. aastal koroonaviiruse pandeemiat ohjes hoida. See annetus muutus osaks valeväidetest, et 2020. aasta valimisi võltsiti Trumpi kahjuks, kuigi selle kohta mingeid tõendeid ei ole. Septembris avaldatud raamatus ähvardas Trump Zuckerbergi vangi panna.

Zuckerberg avaldas eile video, milles kasutas sõnu, mida konservatiivid on ammu tema platvormide kritiseerimiseks kasutanud. Zuckerberg ütles, et on aeg seada prioriteediks „väljendusvabadus“ ja et faktikontrollijad on muutunud „poliitiliselt kallutatuks“. Zuckerberg teatas lisaks, et viib sisu modereerimise demokraate toetavast Californiast üle vabariiklasi toetavasse Texasesse ning kaotab piirangud teatud sisserände ja sugude teemadele.

Trump avaldas oma pressikonverentsil kiitust. „Ma arvan, et nad on läbi käinud pika tee, Meta,“ ütles Trump. Küsimusele, kas Zuckerberg tegi muudatused vastuseks tema ähvardustele, vastas Trump: „Ilmselt.“

Meta alustas faktikontrolliga 2016. aasta detsembris, kui Trump oli esimeseks ametiajaks presidendiks valitud, vastuseks kriitikale „valeuudiste“ vohamise kohta. Aastaid teatas Meta uhkusega, et teeb koostööd enam kui saja organisatsiooniga rohkem kui 60 keeles.

