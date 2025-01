Trump teatas, et mõistab Venemaa tundeid Ukraina NATO-sse astumise kohta

Esinedes oma Mar-a-Lago kuurordis Florida osariigis Palm Beachis süüdistas Trump USA ametist lahkuvat presidenti Joe Bidenit USA seisukoha väidetavas muutmises Ukraina NATO liikmesuse kohta, vahendab Reuters.

Trumpi sõnul on Venemaa juba aastaid ja ammu enne Putinit öelnud, et Ukrainat ei tohi NATO-sse kaasata, ja see on olnud nagu „kivisse raiutud“.

„Ja millalgi ütles Biden: „Ei. Nad peaksid saama NATO-ga ühineda.“ Noh, siis on Venemaal keegi otse nende ukselävel ja ma suudan nende tundeid selle kohta mõista,“ lausus Trump.

Trump kuulutas enne 5. novembril toimunud presidendivalimisi, et suudab sõja Ukrainas lõpetada juba enne ametisse astumist. Kuigi ta väidab endiselt, et lahendab selle asja kiiresti, ei ole ta neid sõnu enam korranud ja inauguratsioonini on jäänud alla kahe nädala.

„Ma loodan, et mul on kuus kuud. Ei, ma arvan, ma loodan, et ammu enne kuut kuud,“ ütles Trump eile, kui küsiti, kas ta suudab sõja lõpetada poole aastaga.

„Vaadake, Venemaa kaotab palju noori inimesi ja samuti Ukraina ja see poleks tohtinud kunagi alata,“ lisas Trump.

Trump kurtis, et ei ole saanud Putiniga enne 20. jaanuari inauguratsiooni kohtuda. Ta ütles, et see poleks sobiv.

„Ma tean, et Putin tahaks kohtuda,“ ütles Trump. „Ma arvan, et ei ole sobiv, et ma temaga enne 20. kohtun, mida ma vihkan, sest, teate, iga päev tapetakse palju-palju noori inimesi.“

