Itaalia küla keelas määrusega oma elanikel haigestuda

Torchia ütles, et samm oli ilmselgelt humoorikas provokatsioon. Samas märkis ta ka, et sellel sammul oli rohkem mõju kui kiireloomulistel teadetel, mille ta saatis piirkondlikele võimudele, et tuua esile kohaliku tervishoiusüsteemi puudujääke.

Belcastro asub Itaalia lõunaosas Calabria maakonnas, mis on üks vaesemaid piirkondi riigis. Poliitiline halb juhtimine ja maffia sekkumine on hävitanud selle tervishoiusüsteemi. Alates 2009. aastast on suletud kaheksateist piirkonna haiglat, vahendab BBC.

Ligikaudu pooled Belcastro küla 1200 elanikust on üle 65-aastased. Külavanema sõnul asub lähim erakorralise meditsiini osakond 45 kilomeetri kaugusel ja sinna pääseb ainult mööda teed, mille kiirusepiirang on 30 km/h.

Küla valvearstikabinet on samuti avatud ebaregulaarselt ja ei paku abi nädalavahetustel, pühadel ega pärast tööaega.

Torchia ütles Itaalia telekanalile, et külas on raske end turvaliselt tunda, kui abi saamiseks on ainus lootus jõuda õigeks ajaks erakorralise meditsiini osakonda. Ta lisas, et sinna viivad teed on peaaegu suurem oht kui mis tahes haigus.

Määruse osana anti elanikele korraldus vältida tervist kahjustavat käitumist ja õnnetusi kodus ning reisimise ja spordiga tegelemise asemel puhata võimalikult palju.

On ebaselge, kuidas neid uusi eeskirju jõustatakse, kui neid üldse jõustatakse.

