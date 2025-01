Keila erakordne prügikäkk. Linnavalitsusel oli võimalus elanikke kõrgetest prügihindadest säästa, aga nad ei teinud seda

Keila elanikele laekusid sel nädalal hiiglaslikud prügiarved – mõnel eramajaomanikul tuleb senise 15 euro asemel maksta prügiveo eest 138 eurot ja ühe kortermaja senine 200-eurone prügiarve kasvas 900 euroni. Keila linnavalitsus kaitseb end, öeldes, et tegu on ajutise olukorraga, mis tekkis kahetsusväärsete ja linnavalitsuse tegevusest sõltumatute asjaolude kokkulangemisel. Ent asja lähem uurimine näitab, et päris nii see pole.