Saage tuttavaks: ülimõjukas mees, kellele USA uus suursaadik Eestis võlgneb oma ameti

Tõenäoliselt uueks USA suursaadikuks Eestis saav Roman Pipko hõigati siinmail välja kui Eestis sündinud ja Nõukogude ajal emigreerunud jurist, kes on käinud siin pärast iseseisvuse taastamist mõned korrad äri tegemas. Palju tähelepanu on pälvinud ka tema tütar Elizabeth Pipko, kes on USA Vabariikliku Partei keskkontori pressiesindaja. Elizabeth Pipkot on pakutud lausa Valge Maja pressiesindaja kohale, selle üle on spekuleeritud nii Fox Newsis kui ka Axioses.