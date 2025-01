Valikus on kaks nime. Järgmine peaprokurör tuleb kohtust või siseministeeriumist

„Peaaegu,“ vastas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta esmaspäeval pärast koalitsiooninõukogu Delfi reporteri küsimusele, kas nüüd, kui tähtaeg hakkab kätte jõudma, on teada, kes võiks olla peaprokurörikandidaat. Täpsustavale küsimusele, millal see selguda võiks, vastas Pakosta: „Ma loodan, et sellel nädalal.“